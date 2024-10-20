В Краснодаре обсудят творчество Владимира Маяковского

Приглашенный гость прочитает произведения известного поэта, а потом слушатели вместе филологом Черновой Анастасией проанализируют их. Спикеры и зрители попробуют ответить на вопрос — действительно ли каждому необходимо, чтоб на небе зажигались звёзды.

Краснодарский читательский клуб «Между строк» анонсировал на 26 октября очередное событие. Встреча будет посвящена Владимиру Маяковскому.

Владимир Маяковский — один из наиболее значимых русских поэтов XX века, классик советской литературы. Именем Маяковского назвали множество улиц в городах России и других стран, театры, станции метро, парки, библиотеки, кинотеатры, а также астероид.

Начало в 15:00. Стоимость 700 рублей, узнать подробности можно у организаторов. Встреча пройдет в цетре притяжения Пятница по адресу улица Тургенева, 14/1.