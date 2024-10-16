Создать вулкан за 15 минут: в горах Сочи запустили интерактивную детскую игру об археологии

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В Музее археологии на курорте «Роза Хутор» запустили познавательную детскую игру «Сотвори свои миры» (0+)

За 15 минут посетители музея могут виртуально создать мир динозавров, спуститься на дно океана, полететь в космос, построить вулкан, увидеть его извержение и многое другое. Для этих приключений в музее установили современный интеративную песочницу.

«Интерактивная панель это своеобразная песочница размером один на два метра. В ее основе лежит большой планшет, прикасаясь к которому можно сотворить собственный мир. Например, достаточно собрать песок в гору, и он превратится в настоящий вулкан с потоками лавы. А можно создать горы, реки, леса и обитающих в них динозавров. Если наведешь на древнего ящера тень от руки, то получишь всю информацию о нем», с рассказала заместитель начальника управления проектов и услуг курорта «Роза Хутор» Юлия Зинченко.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Экскурсия в музей будущего на курорте «Роза Хутор»:

В игре «Сотвори свои миры» есть 30 режимов, рассчитанных на детей разного возраста (от трех лет). Создать собственные миры посетителям помогают сотрудники Музея археологии курорта «Роза Хутор».

«Интерактивные технологии стимулируют интерес к изучению окружающей среды и истории даже у самых маленьких гостей. Именно в такой игровой форме познание мира становится легким. Поэтому мы активно используем мультимедиа. Дополненная реальность позволяет понять, как в реальности много веков назад выглядели экспонаты нашего музея. Для этого достаточно навести на них планшет», — поделилась Юлия Зинченко.

Меот и до:

Благодаря интерактивным комплексам в Музее археологии курорта «Роза Хутор» «оживает» легендарный разведчик, первый исследователь горного Черноморья барон Торнау. Именно его 3D-проекция рассказывает посетителям об истории этих мест. Сегодня в коллекции музея 40 экспонатов, найденных в ходе археологических раскопок при строительстве олимпийских объектов. Здесь можно увидеть череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет, аммониты, которым около 116 млн лет, и другие необычные артефакты.    

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Адрес музея археологии: Сочи, село Эсто-Садок, курорт «Роза Хутор», площадь Роза, 1.

Часы работы: ежедневно с 9:30 до 20:30.

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