В Краснодаре в кино покажут фильм «Невидимый мой». Режиссер вдохновлялся мирами братьев Стругацких

Мария живет с сыном и дочкой в научном городке, который вот-вот должны ликвидировать. Женщина верит, что ее муж-физик, исчезнувший шесть лет назад во время эксперимента, находится в другом измерении. В жизни Марии появляется Стас, готовый подарить ей новую счастливую жизнь. Но чтобы двигаться дальше, женщине нужно решиться оставить в прошлом пропавшего мужа.

По словам организаторов, у зрителей будет уникальная возможность увидеть картину в версии, которая соответствует изначальному замыслу авторов.

Начало показа в 19:00. Кинотеатр «КАРО 8» находится по адресу улица Головатого, 313.