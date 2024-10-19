В Краснодаре в кино покажут фильм «Невидимый мой». Режиссер вдохновлялся мирами братьев Стругацких

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Невидимый мой» © Скриншот видео с из группы «Про: взгляд» во ВКонтакте
    Кадр из трейлера к фильму «Невидимый мой» © Скриншот видео с из группы «Про: взгляд» во ВКонтакте

В Краснодаре 24 октября в рамках фестиваля «КАРО.Арт» покажут фильм «Невидимый мой» (18+)

Прокатная компании «Про:Взгляд» анонсировала на 24 октября показ научно-фантастического фильма режиссёра Антона Бильжо «Невидимый мой».

Ленту продемонстрируют в Краснодаре в рамках фестиваля «КАРО.Арт». Постановщик вдохновлялся мирами братьев Стругацких.

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Мария живет с сыном и дочкой в научном городке, который вот-вот должны ликвидировать. Женщина верит, что ее муж-физик, исчезнувший шесть лет назад во время эксперимента, находится в другом измерении. В жизни Марии появляется Стас, готовый подарить ей новую счастливую жизнь. Но чтобы двигаться дальше, женщине нужно решиться оставить в прошлом пропавшего мужа.

По словам организаторов, у зрителей будет уникальная возможность увидеть картину в версии, которая соответствует изначальному замыслу авторов.

Начало показа в 19:00. Кинотеатр «КАРО 8» находится по адресу улица Головатого, 313.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». Проект поддерживает и популяризирует авторское кино.

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В Краснодаре в кино покажут фильм «Невидимый мой». Режиссер вдохновлялся мирами братьев Стругацких
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