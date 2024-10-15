В Японском саду Краснодара можно посмотреть и обсудить хоррор 1964 года

В основе картины лежат японские народные сказки. Фильм состоит из четырёх не связанных друг с другом сюжетов. В «Черных волосах» молодой самурай бросает жену-ткачиху, чтобы жениться на богатой наследнице и выбраться из нищеты. В «Снежной женщине» двое лесорубов замерзают в лесу и встречают Юки-онну — ледяной призрак зимы.

Японский сад Краснодара анонсировал на 27 октября показ и обсуждение хоррора «Кайдан». Название переводится как «устный рассказ о сверхъестественном».

В «Сказании о безухом Хоити» слепой музыкант связывается с духами, и теперь ему угрожает смерть. Лента «В чашке чая» — о самурае по имени Каннай, который видит странного человека.

Хоррор получил приз жюри Каннского кинофестиваля, а также номинировался на премию «Оскар« в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Начало показа в 16:30. Стоимость участия 1500 рублей. Вход на территорию Японского сада по билетам возможен за 10 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.