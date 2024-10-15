В Японском саду Краснодара можно посмотреть и обсудить хоррор 1964 года

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Картина основана на четырех историях из собрания японских народных сказок Лафкадио Хирна (18+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 27 октября показ и обсуждение хоррора «Кайдан». Название переводится как «устный рассказ о сверхъестественном».

В основе картины лежат японские народные сказки. Фильм состоит из четырёх не связанных друг с другом сюжетов. В «Черных волосах» молодой самурай бросает жену-ткачиху, чтобы жениться на богатой наследнице и выбраться из нищеты. В «Снежной женщине» двое лесорубов замерзают в лесу и встречают Юки-онну — ледяной призрак зимы.

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Хоррор получил приз жюри Каннского кинофестиваля, а также номинировался на премию «Оскар« в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Начало показа в 16:30. Стоимость участия 1500 рублей. Вход на территорию Японского сада по билетам возможен за 10 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала серию публичных кинопоказов. 16 и 23 октября можно будет посмотреть и обсудить с ведущим и другими зрителями драму «Королевство».

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В Японском саду Краснодара можно посмотреть и обсудить хоррор 1964 года
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