В Краснодаре в кино покажут эротическую драму «Тайная любовь Казановы»

Юные Лючия и Джакомо влюбляются друг в друга при первой же встрече. В это время в Италии свирепствует оспа, и болезнь не обходит девушку стороной. Она не хочет, чтобы Казанова видел её в таком состоянии, уезжает из Италии и разрывает все связи с прошлым. Лючия выживает, однако болезнь оставляет на её теле глубокие шрамы.

17 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Тайная любовь Казановы». Это экранизация международного бестселлера Артура Япина «В глазах Лючии».

16 лет спустя, будучи известной куртизанкой под именем Галатея, девушка вновь встречает Казанову. Лючия скрывает лицо под маской, поэтому Джакомо даже не догадывается, что новая знакомая — его давняя любовь.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».