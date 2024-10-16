В Краснодаре в кино покажут эротическую драму «Тайная любовь Казановы»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Тайная любовь Казановы» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинотеатр «Москва»
    Кадр из трейлера к фильму «Тайная любовь Казановы» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинотеатр «Москва»

На экраны российских кинотеатров 17 октября выйдет итало-бельгийская лента «Тайная любовь Казановы» (18+)

17 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Тайная любовь Казановы». Это экранизация международного бестселлера Артура Япина «В глазах Лючии».

Юные Лючия и Джакомо влюбляются друг в друга при первой же встрече. В это время в Италии свирепствует оспа, и болезнь не обходит девушку стороной. Она не хочет, чтобы Казанова видел её в таком состоянии, уезжает из Италии и разрывает все связи с прошлым. Лючия выживает, однако болезнь оставляет на её теле глубокие шрамы.

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16 лет спустя, будучи известной куртизанкой под именем Галатея, девушка вновь встречает Казанову. Лючия скрывает лицо под маской, поэтому Джакомо даже не догадывается, что новая знакомая — его давняя любовь.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, 17 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Кореша». Главную роль исполнил Никита Кологривый.

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