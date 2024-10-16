Краснодарцев приглашают на лекцию «История взрослой анимации»

Исследователь анимации, автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет, как мультфильмы ещё с 1920-х годов высмеивали действительность, как в анимацию проник рок-н-ролл, что из взрослой анимации снимали в России, как мы пришли от «Белоснежки и семи гномов» к «Рику и Морти».

«Сатирическая анимация для взрослых была одним из первых жанров мультфильмов. На протяжении всей истории анимация для взрослых переживала периоды взлёта и падения. Сейчас мы наблюдаем очередной подъём. Причём не только на западе и в Японии, но и в России. Вы узнаете, как Бетти Буп стала мультяшным секс-символом аж в 1930-х годах, как диснеевские персонажи боролись с фашистами и почему «Бивис и Баттхед» были не просто глупым шоу, а гениальной сатирой», — рассказал порталу Юга.ру Влад Балабанов.

Перед встречей спикер рекомендует посмотреть анимации «Царь горы» (1997), «Властелин колец» (1978), «38 обезьян» (2003), «Атомный лес» (2012),

«Объяснялкины» (2023).

Начало в 16:00. Входной билет стоит 500 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Наиболее известными произведениями в этом жанре являются мультсериалы «Южный Парк», «Гриффины», «Бивис и Баттхед», «Робоцып», «Рик и Морти». Любителей взрослой анимации называют кидалтами.

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