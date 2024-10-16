Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре открылась выставка реалистической живописи Котелевских

В Краснодарском музее имени Коваленко 16 октября открылась выставка «Династия. Котелевские». Представлено более 100 работ из мастерских художников и фондов музея.

Посетители увидят пейзажи и натюрморты, выполненные в традициях реалистической живописи. Среди самых знаковых произведений — «Мой город», «Натюрморт «Ностальгия»», «Станица Смоленская», «Порт Новороссийск», «Сельские будни», «Причал. Балаклава», «Вечер. Малый Утриш», «Аромат весны и моря», «Причал в Новороссийске», «Венеция», «Храмы Краснодара», «Причал. Яхты», «Водная гладь».