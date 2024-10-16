Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре открылась выставка реалистической живописи Котелевских

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко проходит выставка «Династия. Котелевские» (0+)

В Краснодарском музее имени Коваленко 16 октября открылась выставка «Династия. Котелевские». Представлено более 100 работ из мастерских художников и фондов музея.

Посетители увидят пейзажи и натюрморты, выполненные в традициях реалистической живописи. Среди самых знаковых произведений — «Мой город», «Натюрморт «Ностальгия»», «Станица Смоленская», «Порт Новороссийск», «Сельские будни», «Причал. Балаклава», «Вечер. Малый Утриш», «Аромат весны и моря», «Причал в Новороссийске», «Венеция», «Храмы Краснодара», «Причал. Яхты», «Водная гладь».

Женские образы, ироничные портреты и натюрморты:

Художники Котелевские (Людмила, Вячеслав, Елена и Дмитрий) — известные представители кубанской художественной среды.

Выставка будет работать до 3 ноября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, куратор Дмитрий Сеник анонсировал на 19 октября презентацию выставки пленочной фотографии «Берег откровений». Экспозиция объединяет работы двух авторов — Михаила Золотухина и Алексея Бородина.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения События

Новости

Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре открылась выставка реалистической живописи Котелевских
Краснодарцев приглашают на лекцию «История взрослой анимации»
На Всесвятском кладбище Краснодара отреставрируют две старинные часовни
Компания Сергея Галицкого благоустроит часть улицы Красной в Краснодаре
Волонтер из Владикавказа спасла львенка. Его держали в кальян-баре Грозного для развлечения посетителей
В Адыгее у водопадов Руфабго пройдет фестиваль тыквы

Лента новостей

Города мертвых
Вчера, 12:20
Города мертвых
Кто и зачем мумифицировал усопших на Северном Кавказе
Зимний прогноз
Сегодня, 11:41
Зимний прогноз
Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае выпадет снег
Новый арт-объект
Вчера, 18:25
Новый арт-объект
В краснодарском «Парке облаков» установят огромные головы с разными эмоциями

Реклама на сайте