Люди, места, ощущения. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка пленочной фотографии
В Краснодаре 19 октября состоится презентация выставки «Берег откровений» (6+)
Куратор Дмитрий Сеник анонсировал на 19 октября презентацию выставки пленочной фотографии «Берег откровений». Название символизирует не только физический берег, но и внутренние границы личных переживаний. Экспозиция объединяет работы двух авторов — Михаила Золотухина и Алексея Бородина.
Михаил Золотухин представит серию «Черноморские», которая состоит из черно-белых фотографий и рассказывает о людях, местах и ощущениях. Автор собирал серию больше 10 лет. Это взгляд Золотухина на Сочи сквозь призму личных эмоций и любви к городу.
Красота цветущего мира:
Краснодарец Алексей Бородин предлагает зрителям помедитировать над снимками водной стихии. Вода в его кадрах разная — спокойный фонтан, бурное море, озеро или река.
Начало презентации и авторской экскурсии в 16:00. Выставка продлится до 15 ноября по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко пройдет выставка московского художника «Иван Лубенников. Сон Адама». Она откроется 17 октября.