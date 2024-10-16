Люди, места, ощущения. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка пленочной фотографии

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от Дмитрия Сеника
    © Скриншот фото из письма от Дмитрия Сеника

В Краснодаре 19 октября состоится презентация выставки «Берег откровений» (6+)

Куратор Дмитрий Сеник анонсировал на 19 октября презентацию выставки пленочной фотографии «Берег откровений». Название символизирует не только физический берег, но и внутренние границы личных переживаний. Экспозиция объединяет работы двух авторов — Михаила Золотухина и Алексея Бородина.

Михаил Золотухин представит серию «Черноморские», которая состоит из черно-белых фотографий и рассказывает о людях, местах и ощущениях. Автор собирал серию больше 10 лет. Это взгляд Золотухина на Сочи сквозь призму личных эмоций и любви к городу.

Красота цветущего мира:

Краснодарец Алексей Бородин предлагает зрителям помедитировать над снимками водной стихии. Вода в его кадрах разная — спокойный фонтан, бурное море, озеро или река.

Начало презентации и авторской экскурсии в 16:00. Выставка продлится до 15 ноября по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко пройдет выставка московского художника «Иван Лубенников. Сон Адама». Она откроется 17 октября.

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