Люди, места, ощущения. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка пленочной фотографии

Куратор Дмитрий Сеник анонсировал на 19 октября презентацию выставки пленочной фотографии «Берег откровений». Название символизирует не только физический берег, но и внутренние границы личных переживаний. Экспозиция объединяет работы двух авторов — Михаила Золотухина и Алексея Бородина.

Михаил Золотухин представит серию «Черноморские», которая состоит из черно-белых фотографий и рассказывает о людях, местах и ощущениях. Автор собирал серию больше 10 лет. Это взгляд Золотухина на Сочи сквозь призму личных эмоций и любви к городу.