Женские образы, ироничные портреты и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка художника из Москвы

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

В краснодарском музее имени Коваленко пройдет выставка московского художника «Иван Лубенников. Сон Адама» (16+)

Пресс-служба краснодарского музея имени Коваленко сообщила Юга.ру о выставке московского художника «Иван Лубенников. Сон Адама». Она откроется 17 октября.

Экспозиция включает 47 работ: живопись, скульптуру, архитектурные макеты.

Красота цветущего мира:

В своих работах Иван Лубенников описывает стихийность и бытийность национального характера. Он создает ироничные портреты-типы современников.

На выставке будут представлены различные женские образы. Художник изобразил как ветхозаветных дев, так и обнаженных современных купальщиц. 

Выставка дополнена и мультимедийным контентом — интервью художника, фильмом о создании двухчастного полотна «Аккордеонист» и видео с монументальными и архитектурными проектами Ивана Лубенникова.

Также посетители смогут послушать отрывки из его прозы с помощью QR-кодов.

Выставка будет работать до 17 ноября в здании музея по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж. 

Напомним, что в Краснодаре можно увидеть репродукции картин Ван Гога.

Как писали Юга.ру, фестиваль PhotoVisa открыл в Краснодаре две фотовыставки.

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