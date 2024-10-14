Женские образы, ироничные портреты и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка художника из Москвы
В краснодарском музее имени Коваленко пройдет выставка московского художника «Иван Лубенников. Сон Адама» (16+)
Пресс-служба краснодарского музея имени Коваленко сообщила Юга.ру о выставке московского художника «Иван Лубенников. Сон Адама». Она откроется 17 октября.
Экспозиция включает 47 работ: живопись, скульптуру, архитектурные макеты.
Красота цветущего мира:
В своих работах Иван Лубенников описывает стихийность и бытийность национального характера. Он создает ироничные портреты-типы современников.
На выставке будут представлены различные женские образы. Художник изобразил как ветхозаветных дев, так и обнаженных современных купальщиц.
Выставка дополнена и мультимедийным контентом — интервью художника, фильмом о создании двухчастного полотна «Аккордеонист» и видео с монументальными и архитектурными проектами Ивана Лубенникова.
Также посетители смогут послушать отрывки из его прозы с помощью QR-кодов.
Выставка будет работать до 17 ноября в здании музея по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж.