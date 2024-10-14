Женские образы, ироничные портреты и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка художника из Москвы

В своих работах Иван Лубенников описывает стихийность и бытийность национального характера. Он создает ироничные портреты-типы современников.



На выставке будут представлены различные женские образы. Художник изобразил как ветхозаветных дев, так и обнаженных современных купальщиц.



Выставка дополнена и мультимедийным контентом — интервью художника, фильмом о создании двухчастного полотна «Аккордеонист» и видео с монументальными и архитектурными проектами Ивана Лубенникова.



Также посетители смогут послушать отрывки из его прозы с помощью QR-кодов.



Выставка будет работать до 17 ноября в здании музея по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж.