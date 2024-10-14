В Краснодаре в кино покажут комедию «Кореша» с Никитой Кологривым

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кореша» © Скриншот видео с Rutube-канала «НМГ Кинопрокат»
    Кадр из трейлера к фильму «Кореша» © Скриншот видео с Rutube-канала «НМГ Кинопрокат»

На экраны российских кинотеатров 17 октября выйдет отечественная лента «Кореша» (18+)

17 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Кореша». Лента стала приквелом сериала «Макс и Гусь».

Неугомонный Макс попадает в очередную передрягу, угнав коллекционный «Кадиллак» у местного криминального авторита Германа Эдуардовича. Герою пытается помочь его верный друг Гусь, который в итоге оказывается в трудовом рабстве и вынужден разгребать бесхозные гаражи под строительство отеля. Заложником командует Михалыч, присматривающий и за студентом-физиком Фунтиком.

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В ленте снялиcь Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации Владом Балабановым.

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