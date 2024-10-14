В Краснодаре в кино покажут комедию «Кореша» с Никитой Кологривым

17 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Кореша». Лента стала приквелом сериала «Макс и Гусь».

Неугомонный Макс попадает в очередную передрягу, угнав коллекционный «Кадиллак» у местного криминального авторита Германа Эдуардовича. Герою пытается помочь его верный друг Гусь, который в итоге оказывается в трудовом рабстве и вынужден разгребать бесхозные гаражи под строительство отеля. Заложником командует Михалыч, присматривающий и за студентом-физиком Фунтиком.