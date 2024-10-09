Красота цветущего мира. В Краснодаре пройдет выставка акварелей

«В своих акварелях она передает красоту цветущего мира, останавливая мгновения цветения, не прибегая к предварительной работе карандашом. Каждая работа наполнена очарованием, нежностью и душой, отражая богатство природы родного края», — рассказали организаторы.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 сентября открытие персональной экспозиции Ольги Адамовой «Акварель». Будет представлено около 50 работ художницы.

Ольга Адамова родом из Новороссийска. Она преподает в художественной школе и ведет занятия в детской изостудии, активно участвует в выставках и конкурсах. Работы художницы хранятся в частных собраниях России, Германии и США.

Выставка будет работать до 23 октября по адресу улица Октябрьская, 51. Стоимость билетов 30 рублей.