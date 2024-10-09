Красота цветущего мира. В Краснодаре пройдет выставка акварелей

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

Представлено около 50 работ художницы Ольги Адамовой (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 сентября открытие персональной экспозиции Ольги Адамовой «Акварель». Будет представлено около 50 работ художницы.

«В своих акварелях она передает красоту цветущего мира, останавливая мгновения цветения, не прибегая к предварительной работе карандашом. Каждая работа наполнена очарованием, нежностью и душой, отражая богатство природы родного края», — рассказали организаторы.

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Ольга Адамова родом из Новороссийска. Она преподает в художественной школе и ведет занятия в детской изостудии, активно участвует в выставках и конкурсах. Работы художницы хранятся в частных собраниях России, Германии и США.

Выставка будет работать до 23 октября по адресу улица Октябрьская, 51. Стоимость билетов 30 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Фелицына открылась выставка «Ван Гог. Жизнь, как звездная ночь». Представлено больше 70 репродукции произведений нидерландского художника-постимпрессиониста. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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