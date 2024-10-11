В Краснодаре в кино показывают комедию «Фантастическое путешествие» с Элайджей Вудом

10 октября на экраны краснодарских кинотеатров вышла приключенческая комедия «Фантастическое путешествие».

11-летняя Милдред живёт со своей матерью в Новой Зеландии. Она любит читать и интересуется многими необычными вещами, но в особенности — черной пантерой. Когда мама впадает в кому, из Соединённых Штатов приезжает её отец-фокусник Строун. Девочка не видела его много лет, поэтому дешевые трюки родителя не впечатляют. Строун организует для ребенка поход, во время которого девочка надеется заснять кадры с той самой пантерой.