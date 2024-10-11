В Краснодаре в кино показывают комедию «Фантастическое путешествие» с Элайджей Вудом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Фантастическое путешествие» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноКайф»
    Кадр из трейлера к фильму «Фантастическое путешествие» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноКайф»

На экраны российских кинотеатров 10 октября вышла новозеландская лента «Фантастическое путешествие» (12+)

10 октября на экраны краснодарских кинотеатров вышла приключенческая комедия «Фантастическое путешествие».

11-летняя Милдред живёт со своей матерью в Новой Зеландии. Она любит читать и интересуется многими необычными вещами, но в особенности — черной пантерой. Когда мама впадает в кому, из Соединённых Штатов приезжает её отец-фокусник Строун. Девочка не видела его много лет, поэтому дешевые трюки родителя не впечатляют. Строун организует для ребенка поход, во время которого девочка надеется заснять кадры с той самой пантерой.

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Главные роли в картине исполнили Элайджа Вуд, Нелл Фишер, Майкл Смайли, Моргана О’Рейли, Миллен Бейрд, Никки Сиулепа, Тео Шэйкс, Ванесса Стэйси.

Посмотреть фильм «Фантастическое путешествие» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации Владом Балабановым.

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