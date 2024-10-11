В сети появился первый трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Харламовым и Буруновым

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  • Кадр из трейлера к фильму «Домовенок Кузя» © Скриншот видео с Rutube-канала «VGBlog»
    Кадр из трейлера к фильму «Домовенок Кузя» © Скриншот видео с Rutube-канала «VGBlog»

Компания «Атмосфера кино» поделилась полноценным трейлером фильма «Домовенок Кузя». Это будет адаптация книг Татьяны Александровой (6+)

Rutube-канал VGBlog поделился коротким роликом фильма «Домовенок Кузя». В основе сценария лежат книги детской писательницы Татьяны Александровой.

По сюжету Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Герою нужно найти волшебный сундук, исполняющий желания. В людской мир проникает и Баба Яга, и у неё есть свои коварные планы.

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Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырев («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов, Нафаню — Гарик Харламов.

Премьера фильма состоится 19 декабря.

Как писали Юга.ру, киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок». Ленту можно будет посмотреть на большом экране и обсудить её с исследователем анимации Владом Балабановым.

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В сети появился первый трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Харламовым и Буруновым
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