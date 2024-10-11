В сети появился первый трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Харламовым и Буруновым

Rutube-канал VGBlog поделился коротким роликом фильма «Домовенок Кузя». В основе сценария лежат книги детской писательницы Татьяны Александровой.

По сюжету Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Герою нужно найти волшебный сундук, исполняющий желания. В людской мир проникает и Баба Яга, и у неё есть свои коварные планы.