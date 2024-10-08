В сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович
Онлайн-кинотеатры «Иви» и KION представили первый тизер нового российского сериала «Дайте шоу!» (18+)
Rutube-канал «Вместе с RUTUBE» поделился коротким роликом сериала «Дайте шоу!».
Проект рассказывает про изнанку шоу-бизнеса, ломающего человеческие судьбы. Начинающая певица Вера обвиняет популярного музыканта Кирилла Артемьева в изнасиловании. Скандал набирает обороты и становится самой рейтинговой темой в стране.
Читайте также:
Главные роли исполняют Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Игорь Верник. На экране также появятся Николай Басков, Дима Билан, Отар Кушанашвили, Алсу, Анатолий Цой и Никита Джигурда в роли самих себя.
Как писали Юга.ру, студия Bazelevs и кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представили премьерный тизер-трейлер 11 части кинофраншизы «Ёлки». Это вновь будет антология с несколькими главными героями и сюжетными линиями.