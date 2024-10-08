В сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович

Кадр из трейлера к сериалу «Дайте шоу!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Вместе с RUTUBE»

Кадр из трейлера к сериалу «Дайте шоу!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Вместе с RUTUBE»

Онлайн-кинотеатры «Иви» и KION представили первый тизер нового российского сериала «Дайте шоу!» (18+)

Rutube-канал «Вместе с RUTUBE» поделился коротким роликом сериала «Дайте шоу!». Проект рассказывает про изнанку шоу-бизнеса, ломающего человеческие судьбы. Начинающая певица Вера обвиняет популярного музыканта Кирилла Артемьева в изнасиловании. Скандал набирает обороты и становится самой рейтинговой темой в стране.

Читайте также: В Краснодарском крае создадут кинокластер

Главные роли исполняют Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Игорь Верник. На экране также появятся Николай Басков, Дима Билан, Отар Кушанашвили, Алсу, Анатолий Цой и Никита Джигурда в роли самих себя.