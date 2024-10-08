В сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович

Вся Россия

Распечатать

  • Кадр из трейлера к сериалу «Дайте шоу!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Вместе с RUTUBE»
    Кадр из трейлера к сериалу «Дайте шоу!» © Скриншот видео с Rutube-канала «Вместе с RUTUBE»

Онлайн-кинотеатры «Иви» и KION представили первый тизер нового российского сериала «Дайте шоу!» (18+)

Rutube-канал «Вместе с RUTUBE» поделился коротким роликом сериала «Дайте шоу!».

Проект рассказывает про изнанку шоу-бизнеса, ломающего человеческие судьбы. Начинающая певица Вера обвиняет популярного музыканта Кирилла Артемьева в изнасиловании. Скандал набирает обороты и становится самой рейтинговой темой в стране.

Читайте также:

Главные роли исполняют Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Игорь Верник. На экране также появятся Николай Басков, Дима Билан, Отар Кушанашвили, Алсу, Анатолий Цой и Никита Джигурда в роли самих себя.

Как писали Юга.ру, студия Bazelevs и кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представили премьерный тизер-трейлер 11 части кинофраншизы «Ёлки». Это вновь будет антология с несколькими главными героями и сюжетными линиями.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. До конца октября пройдут общественные обсуждения документа
В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. жителей
Власти Краснодара собираются снести часть Кооперативного рынка. Продавцы просят Бастрыкина вмешаться
Тысячи жителей Краснодара 8 октября снова останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц
Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу и лекцию по стилю
В сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
Вчера, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте