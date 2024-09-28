В Краснодаре можно увидеть репродукции картин Ван Гога

Представлено более 70 полотен, созданных в технике жикле (12+)

Представлено больше 70 репродукции произведений нидерландского художника-постимпрессиониста. Работы созданы в технике жикле, которая позволяет воссоздавать шедевры на натуральном холсте с точностью и глубиной. На полотнах можно увидеть кажущиеся живыми кракелюры и мельчайшие следы кисти.

В Краснодарском музее имени Фелицына 26 сентября открылась выставка «Ван Гог. Жизнь, как звездная ночь».

«Погрузиться в атмосферу картин можно с помощью трех чувств: смотреть на шедевры, вдыхать ароматы и слушать музыку. Специальные стенды с ароматами сопровождают шесть самых знаковых картин», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 25 января 2025 года по адресу улица Гимназическая, 67.