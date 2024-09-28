В Краснодаре можно увидеть репродукции картин Ван Гога

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына»

Представлено более 70 полотен, созданных в технике жикле (12+)

В Краснодарском музее имени Фелицына 26 сентября открылась выставка «Ван Гог. Жизнь, как звездная ночь».

Представлено больше 70 репродукции произведений нидерландского художника-постимпрессиониста. Работы созданы в технике жикле, которая позволяет воссоздавать шедевры на натуральном холсте с точностью и глубиной. На полотнах можно увидеть кажущиеся живыми кракелюры и мельчайшие следы кисти.

В Краснодаре проходит осенняя «Кубанская ярмарка»:

«Погрузиться в атмосферу картин можно с помощью трех чувств: смотреть на шедевры, вдыхать ароматы и слушать музыку. Специальные стенды с ароматами сопровождают шесть самых знаковых картин», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 25 января 2025 года по адресу улица Гимназическая, 67.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит выставка живописи Сергея Морозова «Вдоль по линии Кавказа». Она приурочена к юбилею художника.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре можно увидеть репродукции картин Ван Гога
В Краснодаре годовалой Екатерине Молокопой необходимо дорогостоящее лечение. Как ей помочь?
«Напоминает яичницу»: в Сочи зацвела камелия, из которой делают популярный чай
Маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД
В сети появился первый трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур
В Краснодаре бесплатно покажут оперное шоу «Классика на Дворцовой»

Лента новостей

Недвижимость как инвестиция
26 сентября, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера
ФАС проверит цены в «Магните», «Ашане», «Перекрестке» и еще 11 торговых сетях
Вчера, 16:32
ФАС проверит цены в «Магните», «Ашане», «Перекрестке» и еще 11 торговых сетях
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
24 сентября, 14:44
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить

Реклама на сайте