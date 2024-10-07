Вышел первый трейлер фильма «Елки 11». В ленте снялся турецкий актер Бурак Озчивит
Студия Bazelevs и кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представили премьерный тизер-трейлер 11 части кинофраншизы «Ёлки» (12+)
Rutube-канал Mister Star поделился коротким роликом фильма «Ёлки 11».
Это вновь будет антология с несколькими главными героями и сюжетными линиями. Сюжет новой части франшизы не раскрывается, однако в центре истории вновь окажется магия рукопожатий.
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К своей роли дяди Юры вернётся Дмитрий Нагиев, уже появлявшийся в фильмах «Ёлки новые» и «Ёлки последние». Также в фильме снялись Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Ирина Пегова, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Виктор Хориняк, Анатолий Журавлёв, Андрей Рожков, Алена Долголенко, Надежда Маркина, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина.
Помимо этого, в картине можно будет увидеть турецкого актера Бурака Озчивита («Великолепный век», «Основание: Осман», «Чёрная любовь»). Выход комедии в широкий прокат намечен на 19 декабря 2024 года.
Как писали Юга.ру, кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер комедии Марка Горобца «Братья». Главные роли в ленте исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов.