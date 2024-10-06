В Краснодарском крае создадут кинокластер
На Кубани ищут инвестора для создания кинокластера
5 октября «РБК Краснодар» сообщил, что в Краснодарском крае создадут кинокластер.
«Сейчас встал вопрос о поиске инвестора. Также мы сейчас ищем подходящий земельный участок. Территориально пока рассматривали расположение кинокластера ближе к Черноморскому побережью, потому что всё-таки большинство съемок сейчас идет там», — заявила начальница отдела развития экспортной деятельности и поддержки кинематографии департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края Яна Колесник.
Она добавила, что в регионе все четыре сезона проходят съемки. К концу 2024 года в Краснодарский край приедут порядка 50 кинопроектов.
Колесник рассказала и о запланированных в октябре съемках фильма Эмира Кустурицы. По ее словам, сейчас всё на этапе проработки.
Как писали Юга.ру, в сети появился трейлер комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым. Фильм снимали в Сочи.