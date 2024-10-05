В сети появился трейлер комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым. Фильм снимали в Сочи

В фильме «Братья» Филипп Киркоров и Денис Дорохов будут выживать в джунглях (12+)

По сюжету ловелас Славик узнает, что смертельно болен. Он отправляется в Москву и обращается к своему знаменитому брату в надежде на помощь. Но всё идет не по плану, и родственникам придется выживать в лесу, общаться с язычниками и проверять семейные узы на прочность.

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер комедии Марка Горобца «Братья». Главные роли в ленте исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов.

«В конечном смысле все состоит из денег»:

Филипп Киркоров признался, что съемки в фильме дались ему нелегко. Он карабкался по скалам, прыгал в ледяную воду и тонул в болоте.

Выход комедии в широкий прокат намечен на 19 декабря 2024 года. Съемки ленты проходили в Сочи.