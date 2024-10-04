Краснодарцев приглашают обсудить творчество Алексея Балабанова

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Брат 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «nik38»
    Кадр из фильма «Брат 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «nik38»

В Краснодаре 7 октября обсудят творчество советского и российского режиссера Алексея Балабанова. Кинокритик расскажет о мультижанровости в его фильмах (16+)

Краснодарская кофейна Booker анонсировала на 7 октября лекцию «Алексей Балабанов: мультижанровость, рок и философия».

На встрече участники разберут мир жестких фильмов Балабанова и раскроют особенности его киноязыка и фирменных приемов: использование натуралистических сцен, черный юмор, рок-музыка и народные песни для создания атмосферы.

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«Алексей Балабанов — фигура, без которой невозможно представить современный российский кинематограф. Он не боялся показывать жизнь со всеми ее пороками и противоречиями и оказал огромное влияние не только на своих коллег, но и на зрителей», — рассказала ведущая лекции, критик Кира Кац.

Алексей Балабанов — автор фильмов «Брат» и «Брат 2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу», «Про уродов и людей».

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 700 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4-5 октября покажут ироничный спектакль «Самозванцы» по мотивам исторической драмы Пушкина «Борис Годунов».

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