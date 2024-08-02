«В конечном смысле все состоит из денег». Филипп Киркоров купил скульптуру краснодарского художника и философа

Работа Алексея Верзунова принимала участие в выставке современного искусства в Москве. В первую же неделю Киркоров приобрел её в личную коллекцию

2 августа краснодарский культуролог, философ и художник Алексей Верзунов рассказал Юга.ру, что в мае 2024 года одну из его работ отобрали для участия в выставке «Искусство и деньги», которая проходила в галерее современного искусства Omelchenko Gallery в Москве. Выставку посетил Филипп Киркоров и приобрел в личную коллекцию несколько работ, в том числе скульптуру Алексея Верзунова. Это контррельеф с названием «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными».

По словам Алексея, это его вторая выставка в жизни. «Галерея Omelchenko выбрала единственную мою работу, которая им больше всех понравилась и которая в первую же неделю была куплена Киркоровым. Да, Филипп коллекционирует современное искусство и делает упор именно на российских художников, молодых авторов в том числе. Насколько я знаю, он уже этим занимается около 15 лет. И в этом моя большая благодарность ему. С Киркоровым лично пообщаться пока не удалось. Но через галерею я передал Филиппу Бедросовичу написанную на 10 страницах пояснительную записку к работе. Грубо говоря, это инструкция, как читать работу, чтобы раскрыть ее смысл в большей степени».



© Скриншоты из видео предоставленного Алексеем Верзуновым

Киркоров записал видеообращение Верзунову, в котором поблагодарил художника за красивую работу, а также показал место в своем доме, где она теперь будет храниться. «Алексей Верзунов, спасибо вам большое! Долго мы искали этому место, но, как всегда, в моей голове родилось именно это место. Каждая работа неслучайно попала ко мне, потому что в каждой есть свой смысл, определенный месседж и энергетика. Но их объединяет одно — российские художники», — сказал Киркоров.

© Фото предоставлено Алексеем Верзуновым

Название работы Верзунова дублирует коллаж британского художника Ричарда Гамильтона 1956 года. «Именно британцы изобрели поп-арт — искусство, которое анализирует общество потребления. И моя работа является ответом Гамильтону спустя время. В работе я задаюсь вопросом, что сегодня делает наши дома разными и в то же время привлекательными. И поскольку выставка называлась «Искусство и деньги», моя задача была осмыслить не просто то, из каких вещей состоит наш быт, а из чего состоят сами вещи. В конечном смысле все состоит из денег. Я использовал акции компаний разных лет, советские деньги, билеты «МММ-банка». Например, шкафы могли быть куплены еще в 90-е, поэтому они сделаны из облигаций. Современная техника создана из современных денег, гитара времен СССР — из советских. Белое пространство, пустота, показывает, что быт никогда не бывает завершен. Мы постоянно докупаем, обновляем технику и вещи, потому что сами обновляемся. Наше жилое помещение, жизненный мир являются такой репрезентацией нас самих. Человек находится в постоянном развитии. Всегда есть место, что развивать и дополнять, точно так же и в жилом помещении», — рассказал о своей работе Алексей.