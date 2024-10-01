Краснодарский проект «Культурные люди» готовит спектакль «Самозванцы». О чем он и когда премьера

В Краснодаре покажут ироничный спектакль по мотивам исторической драмы Пушкина «Борис Годунов». Узнали подробности премьеры (18+)

20 сентября театральный проект «Культурные люди» сообщил о подготовке нового спектакля «Самозванцы». В посте говорится, что это «смелая, громкая и ироничная» постановка по мотивам исторической драмы «Борис Годунов». Сюжет произведения Пушкина авторы перенесли в современный контекст. «Через явление «самозванства» мы исследуем темы народной воли, гласности, столкновения рода и ума, иначе говоря — первоосновы любой власти», — отметили в проекте.

Режиссером спектакля стал руководитель проекта «Культурные люди» Павел Львов-Белов. Он окончил Краснодарский институт культуры и искусства, а сейчас учится в ГИТИСе. В 2021 году Павел работал над спектаклем по мотивам выставки «ОТМА» в особняке-музее «Дом мецената». Эскиз спектакля «Самозванцы» авторы впервые показали во время резиденции молодой режиссуры при «Одном театре» в июне 2024 года. Постановку тогда собрали буквально за неделю. «Есть определенный в этом адреналин. И в этом адреналине и есть искусство театра. Искусство театра ― оно сиюминутное. Если ты можешь высечь эту энергию сиюминутного азарта, дать этот азарт зрителю, то этот спектакль получился», ― отметил режиссер Павел Львов-Белов.

© Фото Виктории Визирякиной, предоставлены театральной группировкой «Культурные люди»

© Фото Виктории Визирякиной, предоставлены театральной группировкой «Культурные люди»

© Фото Виктории Визирякиной, предоставлены театральной группировкой «Культурные люди»

© Фото Виктории Визирякиной, предоставлены театральной группировкой «Культурные люди»

© Фото Виктории Визирякиной, предоставлены театральной группировкой «Культурные люди»