Краснодарский проект «Культурные люди» готовит спектакль «Самозванцы». О чем он и когда премьера
В Краснодаре покажут ироничный спектакль по мотивам исторической драмы Пушкина «Борис Годунов». Узнали подробности премьеры (18+)
20 сентября театральный проект «Культурные люди» сообщил о подготовке нового спектакля «Самозванцы». В посте говорится, что это «смелая, громкая и ироничная» постановка по мотивам исторической драмы «Борис Годунов». Сюжет произведения Пушкина авторы перенесли в современный контекст.
«Через явление «самозванства» мы исследуем темы народной воли, гласности, столкновения рода и ума, иначе говоря — первоосновы любой власти», — отметили в проекте.
Режиссером спектакля стал руководитель проекта «Культурные люди» Павел Львов-Белов. Он окончил Краснодарский институт культуры и искусства, а сейчас учится в ГИТИСе. В 2021 году Павел работал над спектаклем по мотивам выставки «ОТМА» в особняке-музее «Дом мецената».
Эскиз спектакля «Самозванцы» авторы впервые показали во время резиденции молодой режиссуры при «Одном театре» в июне 2024 года. Постановку тогда собрали буквально за неделю.
«Есть определенный в этом адреналин. И в этом адреналине и есть искусство театра. Искусство театра ― оно сиюминутное. Если ты можешь высечь эту энергию сиюминутного азарта, дать этот азарт зрителю, то этот спектакль получился», ― отметил режиссер Павел Львов-Белов.
Спектакль доработали и перенесли в большой зал «Одного театра». Художники подготовили декорации, также будет живое музыкальное сопровождение.
Русского царя Бориса Годунова сыграет актер Молодежного театра Александр Теханович. Остальные роли исполнят актеры труппы «Культурных людей» Федор Львов-Белов, Полина Похилько и Алексей Юношев.
Премьера спектакля пройдет 4 и 5 октября в 19:00. Подробности можно уточнить здесь.
«Один театр» находится по адресу: ул. Коммунаров 268, литер В (вход с Коммунаров и Одесской).
«Культурные люди» — театральная группировка, которая делает смелые постановки на разных площадках Краснодара. Сейчас в репертуаре несколько спектаклей: «Дамочки», «Циники», «Антропос» и премьерный «Самозванцы».