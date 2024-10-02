В Краснодаре в кино покажут экологическую комедию «Говорит Земля!»

Дерзкая эко-активистка Лена решила самостоятельно изучить заброшенную часть шахты, где работал Стас. Произошел обвал, который засыпал обоих. После чего мужчина начинает слышать голос планеты, у которой крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Если она «чихнёт», то человечество постигнет участь динозавров.

3 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Говорит Земля!». Это отечественная экологическая комедия, снятая Евгением Корчагиным («Война семей»). Роли в картине исполнили Антон Филипенко, Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков.

Стас оказывается единственным, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить. Но ему надо убедить сначала Лену, а вместе с ней и весь мир, что он не сумасшедший.

Посмотреть фильм «Говорит Земля!» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».