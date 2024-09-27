В Краснодаре в кино покажут фильм «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. Комедию снимали на Кубани

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Беляковы в отпуске» © Скриншот видео с Rutube-канала Mister Star
    Кадр из трейлера к фильму «Беляковы в отпуске» © Скриншот видео с Rutube-канала Mister Star

На экраны российских кинотеатров вышла отечественная комедия «Беляковы в отпуске» (16+)

26 сентября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Беляковы в отпуске». Это отечественная комедия, снятая Сергеем Светлаковым. Он же исполнил одну из главных ролей.

По сюжету семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию. Но по ошибке отец забронировал номера на следующий год, а свободный мест на этот нет. Как и денег на обратную дорогу. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных и начинают демонстрировать им свой достаток.

Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис:

Сергей Светлаков признался, что роль Турции в фильме «сыграл» Краснодарский край. Съемки прошли в семи отелях в трех городах региона.

Посмотреть фильм «Беляковы в отпуске» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах можно посмотреть фантастический боевик «Последний день Земли». Это фильм-катастрофа франко-бельгийского производства.

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В Краснодаре в кино покажут фильм «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. Комедию снимали на Кубани
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