В Краснодаре в кино покажут фильм «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. Комедию снимали на Кубани
На экраны российских кинотеатров вышла отечественная комедия «Беляковы в отпуске» (16+)
26 сентября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Беляковы в отпуске». Это отечественная комедия, снятая Сергеем Светлаковым. Он же исполнил одну из главных ролей.
По сюжету семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию. Но по ошибке отец забронировал номера на следующий год, а свободный мест на этот нет. Как и денег на обратную дорогу. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных и начинают демонстрировать им свой достаток.
Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис:
Сергей Светлаков признался, что роль Турции в фильме «сыграл» Краснодарский край. Съемки прошли в семи отелях в трех городах региона.
Посмотреть фильм «Беляковы в отпуске» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах можно посмотреть фантастический боевик «Последний день Земли». Это фильм-катастрофа франко-бельгийского производства.