В Краснодаре в кино покажут фильм «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. Комедию снимали на Кубани

26 сентября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Беляковы в отпуске». Это отечественная комедия, снятая Сергеем Светлаковым. Он же исполнил одну из главных ролей.

По сюжету семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию. Но по ошибке отец забронировал номера на следующий год, а свободный мест на этот нет. Как и денег на обратную дорогу. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных и начинают демонстрировать им свой достаток.