В Краснодаре состоится премьера криминальной драмы «Отбросы»

Картину представят актриса Анастасия Панина, сценаристы и актёры Рэд Рэй и Олег Каменщиков, а также режиссёр Карен Арутюнов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 8 октября специальный показ криминальной драмы «Отбросы». Бывший заключённый и его друг хотят заработать большие деньги и наконец-то начать нормальную жизнь. Они соглашаются отвезти неизвестный груз в машине скорой помощи из точки А в точку Б. Главную отрицательную роль в фильме исполнил Гоша Куценко.

В 19:00 в центральном атриуме ТРК «СБС Мегамолл» ленту представят звездные гости — актриса Анастасия Панина («Физрук», «Почему ты?», «Психологини»), сценаристы и актёры Рэд Рэй и Олег Каменщиков, режиссёр Карен Арутюнов. В 20:00 состоится показ фильма в кинотеатре. В широкий прокат фильм «Отбросы» выходит с 10 октября.