В Краснодаре состоится премьера криминальной драмы «Отбросы»

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Картину представят актриса Анастасия Панина, сценаристы и актёры Рэд Рэй и Олег Каменщиков, а также режиссёр Карен Арутюнов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 8 октября специальный показ криминальной драмы «Отбросы».

Бывший заключённый и его друг хотят заработать большие деньги и наконец-то начать нормальную жизнь. Они соглашаются отвезти неизвестный груз в машине скорой помощи из точки А в точку Б. Главную отрицательную роль в фильме исполнил Гоша Куценко.

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В 19:00 в центральном атриуме ТРК «СБС Мегамолл» ленту представят звездные гости — актриса Анастасия Панина («Физрук», «Почему ты?», «Психологини»), сценаристы и актёры Рэд Рэй и Олег Каменщиков, режиссёр Карен Арутюнов. В 20:00 состоится показ фильма в кинотеатре.

В широкий прокат фильм «Отбросы» выходит с 10 октября.

Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур. Актрисы сыграли двух подруг, одной из которых поставили смертельный диагноз.

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В Краснодаре состоится премьера криминальной драмы «Отбросы»
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