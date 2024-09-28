В сети появился первый трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур

Киностудия Warner Bros. выпустила первый полноценный трейлер драмы «Комната по соседству» Педро Альмодовара (18+)

Ленту снял испанский режиссер Педро Альмодовар, известный по работам над фильмами «Всё о моей матери», «Поговори с ней», «Женщины на грани нервного срыва», «Дурное воспитание», «Кожа, в которой я живу», «Боль и слава». Главные роли исполнили Джулианна Мур и Тильда Суинтон. Актрисы сыграли двух подруг, одной из которых поставили смертельный диагноз.

Ингрид и Марта работали в одном журнале, но со временем женщины отдалились. Первая стала автором автофикшн-романов, вторая — военным репортером. Спустя годы разлуки подруги воссоединяются. Марта смертельно больна, и Ингрид хочет поддержать близкого человека в этот сложный период.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где лента взяла главный приз — «Золотого льва». Широкий прокат картины начнется в январе 2025 года.