Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить балет «Семь грехов»

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 3 октября показ спектакля современного танца «Семь грехов».

Авторами постановки стали сразу семь самобытных хореографов Азур Бартон, Сиди Ларби Шеркауи, Шарон Эяль, Марко Гекке, Маркос Морау, Хофеш Шехтер и Саша Вальц.

Постановщики порассуждали на тему греха и по-своему интерпретировали это явление. Известно, что во время подготовки спектакля хореографы не видели работы друг друга.

«Зрители увидят, как телесно проявляется та или иная одержимость, и как выразить ее на сцене, не вдаваясь в репрезентацию», — отметили организаторы.