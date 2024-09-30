Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить балет «Семь грехов»

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Показ записи танцевального спектакля о природе греха покажут 3 октября (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 3 октября показ спектакля современного танца «Семь грехов».

Авторами постановки стали сразу семь самобытных хореографов Азур Бартон, Сиди Ларби Шеркауи, Шарон Эяль, Марко Гекке, Маркос Морау, Хофеш Шехтер и Саша Вальц. 

Постановщики порассуждали на тему греха и по-своему интерпретировали это явление. Известно, что во время подготовки спектакля хореографы не видели работы друг друга. 

«Зрители увидят, как телесно проявляется та или иная одержимость, и как выразить ее на сцене, не вдаваясь в репрезентацию», — отметили организаторы.

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После показа участники обсудят постановку с кандидатом культурологических наук, хореографом, исследователем теории, истории и философии танца Ольгой Рыжанковой.

Начало в 19:00. Встреча пройдет в ресторане Villa Verde по адресу: улица Мира, 60. Забронировать места можно по телефону 8 (988) 604-47-27.

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Афиша Балет Искусство Кино

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить балет «Семь грехов»
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