Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить балет «Семь грехов»
Показ записи танцевального спектакля о природе греха покажут 3 октября (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 3 октября показ спектакля современного танца «Семь грехов».
Авторами постановки стали сразу семь самобытных хореографов Азур Бартон, Сиди Ларби Шеркауи, Шарон Эяль, Марко Гекке, Маркос Морау, Хофеш Шехтер и Саша Вальц.
Постановщики порассуждали на тему греха и по-своему интерпретировали это явление. Известно, что во время подготовки спектакля хореографы не видели работы друг друга.
«Зрители увидят, как телесно проявляется та или иная одержимость, и как выразить ее на сцене, не вдаваясь в репрезентацию», — отметили организаторы.
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После показа участники обсудят постановку с кандидатом культурологических наук, хореографом, исследователем теории, истории и философии танца Ольгой Рыжанковой.
Начало в 19:00. Встреча пройдет в ресторане Villa Verde по адресу: улица Мира, 60. Забронировать места можно по телефону 8 (988) 604-47-27.
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