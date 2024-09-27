Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»

В Краснодаре в октябре будут показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в сентябре покажут два документальных фильма, спектакль, концерт, оперу и балет. Узнать подробности можно на сайте.

Расписание кинопоказов: 2 октября — документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (18+);

13 октября — спектакль «Леопольдштадт» (16+), Российский государственный академический молодежный театр (Россия);

16 октября — концерт «Курентзис: Utopia» (12+), в программе произведения Мориса Равеля и Игоря Стравинского;

20 октября — опера «Вольный стрелок» (12+), Брегенцский фестиваль (Австрия);

27 октября — балет «Стеклянный зверинец» (18+), Гамбургский балет (Германия);

30 октября — документальный фильм-биография «Марсель Дюшан. Искусство возможного» (18+).