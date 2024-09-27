Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

В Краснодаре в октябре будут показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На большом экране в сентябре покажут два документальных фильма, спектакль, концерт, оперу и балет. Узнать подробности можно на сайте.

Читайте также:

Расписание кинопоказов:

  • 2 октября — документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (18+);
  • 13 октября — спектакль «Леопольдштадт» (16+), Российский государственный академический молодежный театр (Россия);
  • 16 октября — концерт «Курентзис: Utopia» (12+), в программе произведения Мориса Равеля и Игоря Стравинского;
  • 20 октября — опера «Вольный стрелок» (12+), Брегенцский фестиваль (Австрия);
  • 27 октября — балет «Стеклянный зверинец» (18+), Гамбургский балет (Германия);
  • 30 октября — документальный фильм-биография «Марсель Дюшан. Искусство возможного» (18+).

Как писали Юга.ру, образовательный проект Renaissance анонсировал на 29 сентября показ и обсуждение фильма «Идеальные дни». Это тихое признание в любви к Японии и ее повседневности.

Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Мелодии века. В Краснодаре состоится «Шоу трех органов»
Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»
Краснодарцев приглашают обсудить становление парламентаризма в России
Краснодарский кинотеатр «КАРО 8» отметит первый день рождения. Состоится премьера фильма «Василиса и хранители времени»
Сочи, Анапа и Красная Поляна вошли в топ-10 мест для отдыха в октябре
Кавказский заповедник посчитает благородных оленей. Туристов просят не сходить с маршрутов

Лента новостей

Недвижимость как инвестиция
Вчера, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Вчера, 10:22
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
24 сентября, 14:44
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить

Реклама на сайте