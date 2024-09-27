Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»
В Краснодаре в октябре будут показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На большом экране в сентябре покажут два документальных фильма, спектакль, концерт, оперу и балет. Узнать подробности можно на сайте.
Расписание кинопоказов:
- 2 октября — документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (18+);
- 13 октября — спектакль «Леопольдштадт» (16+), Российский государственный академический молодежный театр (Россия);
- 16 октября — концерт «Курентзис: Utopia» (12+), в программе произведения Мориса Равеля и Игоря Стравинского;
- 20 октября — опера «Вольный стрелок» (12+), Брегенцский фестиваль (Австрия);
- 27 октября — балет «Стеклянный зверинец» (18+), Гамбургский балет (Германия);
- 30 октября — документальный фильм-биография «Марсель Дюшан. Искусство возможного» (18+).
Как писали Юга.ру, образовательный проект Renaissance анонсировал на 29 сентября показ и обсуждение фильма «Идеальные дни». Это тихое признание в любви к Японии и ее повседневности.
Вчера, 11:31 РекламаНедвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера
Вчера, 10:22В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
24 сентября, 14:44В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить