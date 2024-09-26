В Краснодаре началась осенняя «Кубанская ярмарка». Её организация обошлась в 119 млн рублей

На агропромышленной выставке представлены больше 800 производителей со всего региона

Администрация Краснодара анонсировала на 26 сентября старт осенней «Кубанской ярмарки». Производители представят на ней колбасы, сыры, молочную продукцию, свежее мясо и соленья, икру, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд, специи и пряности, напитки, мидии и раков, саженцы плодовых деревьев и декоративных растений. Краснодарские ремесленники презентуют дизайнерские изделия и натуральную косметику.

Ярмарка будет работать с 26 по 29 сентября в комплексе «Экспоград Юг» по адресу улица Конгрессная, 1. Все четыре дня с 09:00 до 18:00 посетители смогут дегустировать фермерские продукты и напитки.