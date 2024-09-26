В Краснодаре началась осенняя «Кубанская ярмарка». Её организация обошлась в 119 млн рублей
На агропромышленной выставке представлены больше 800 производителей со всего региона
Администрация Краснодара анонсировала на 26 сентября старт осенней «Кубанской ярмарки». Производители представят на ней колбасы, сыры, молочную продукцию, свежее мясо и соленья, икру, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд, специи и пряности, напитки, мидии и раков, саженцы плодовых деревьев и декоративных растений. Краснодарские ремесленники презентуют дизайнерские изделия и натуральную косметику.
Ярмарка будет работать с 26 по 29 сентября в комплексе «Экспоград Юг» по адресу улица Конгрессная, 1. Все четыре дня с 09:00 до 18:00 посетители смогут дегустировать фермерские продукты и напитки.
Рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей:
Журналисты 93.ru нашли на сайте госзакупок контракт на проведение «Кубанской ярмарки» стоимостью 118 млн 964 тыс. 600 рублей. Так, организация стенда с вином и сыром обошлась в 32,2 млн рублей, на конкурс сыра потратят 84 тыс. рублей, на разработку дизайна наград — 19,6 тыс. рублей, на баннеры, постеры, флаги и бейджи и другие полиграфические материалы — 3,5 млн рублей, на 35 дипломов и букеты живых цветов для победителей конкурса — 91,8 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара закрыли рынок «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне.