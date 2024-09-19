В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Кадр из трейлера к фильму «Хеллбой: Горбун» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

Кадр из трейлера к фильму «Хеллбой: Горбун» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

На экраны российских кинотеатров вышел фантастический боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна» (18+)

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 19 сентября боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна». В основе франшизы лежат комиксы Hellboy: The Crooked Man. Режиссером выступил Брайан Тейлор, известный работой над фильмами «Адреналин» и «Призрачный Гонщик 2». Джек Кеси, Аделин Рудольф и Джефферсон Уайт исполнили главные роли.

Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент BPRD оказываются в сельской местности Аппалачей. Вскоре герои находят общину, населённую ведьмами. Посмотреть фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».