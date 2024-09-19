В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
На экраны российских кинотеатров вышел фантастический боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна» (18+)
Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 19 сентября боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна».
В основе франшизы лежат комиксы Hellboy: The Crooked Man. Режиссером выступил Брайан Тейлор, известный работой над фильмами «Адреналин» и «Призрачный Гонщик 2». Джек Кеси, Аделин Рудольф и Джефферсон Уайт исполнили главные роли.
Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент BPRD оказываются в сельской местности Аппалачей. Вскоре герои находят общину, населённую ведьмами.
Посмотреть фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
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