В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Хеллбой: Горбун» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к фильму «Хеллбой: Горбун» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

На экраны российских кинотеатров вышел фантастический боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна» (18+)

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 19 сентября боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна».

В основе франшизы лежат комиксы Hellboy: The Crooked Man. Режиссером выступил Брайан Тейлор, известный работой над фильмами «Адреналин» и «Призрачный Гонщик 2». Джек Кеси, Аделин Рудольф и Джефферсон Уайт исполнили главные роли.

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Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент BPRD оказываются в сельской местности Аппалачей. Вскоре герои находят общину, населённую ведьмами.

Посмотреть фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал больше 10 млн рублей. 

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