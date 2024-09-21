В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию декора для дома
Краснодарцев приглашают на творческий мастер-класс. Участники создадут японские вышитые шары темари (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 28 сентября творческий мастер-касс.
В 14:00 начнется занятие по созданию вышитых шаров темари. Участники узнают об истории древнего искусства темари, познакомятся с материалами, используемыми для вышивки и научатся создавать свои собственные шары с различными узорами.
За тысячелетнюю историю темари успел превратиться из мяча для спортивной игры, сделанного из лоскутов старых кимоно, в произведение искусства, предмет роскоши и дорогой подарок. Темари считается символом большой дружбы и дарится по праздникам и особым случаям в знак уважения и тёплых чувств, с пожеланиями счастья и благополучия.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Стоимость мастер-класса 2000 рублей. Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. В программе: распродажа уцелевших фондов магазина «Чарли» и благотворительного ресейла «Открыто», своп от растенишной «Ботанка» и маркет от мастеров.