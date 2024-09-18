В Краснодаре в кино покажут очередную экранизацию романа «Граф Монте-Кристо»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Граф Монте-Кристо» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномакс»
    Кадр из трейлера к фильму «Граф Монте-Кристо» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномакс»

На экраны российских кинотеатров выходит приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» (12+)

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 19 сентября приключенческого фильма «Граф Монте-Кристо» по мотивам одноименного романа Александра Дюма.

Сценаристами и режиссёрами фильма стали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер, главную роль сыграл Пьер Нинэ. Роман «Граф Монте-Кристо» — одно из наиболее экранизируемых произведений мировой литературы.

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19-летний моряк Эдмон Дантес приезжает в Марсель, чтобы обручиться с Мерседес. Однако на девушке желает жениться и её кузен Фернан. У него созревает план донести на Эдмона, что тот бонапартистский агент. Герой становится жертвой заговора, его арестовывают и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Отбывать срок он будет в замке Иф в Средиземном море.

Посмотреть фильм «Граф Монте-Кристо» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 19 сентября показ драмы «Чума». После просмотра пройдет онлайн-обсуждение ленты с продюсером Анатолием Сергеевым.

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