В Краснодаре пройдет выставка живописи «Вдоль по линии Кавказа»

В своих работах Морозов прославляет историю казачества. В экспозиции представлено более 50 живописных произведений, среди которых «Взятие Эрзерума», «На турецкой границе», «Слава Дону, Кубани слава!», «На ярмарку», «Казак, отбивающий косу», «Галю, моя Галю…».

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 25 сентября открытие персональной выставки Сергея Морозова «Вдоль по линии Кавказа». Она приурочена к юбилею художника.

«Наряду с многофигурными композициями патриотического характера, живописец создал целый ряд портретов исторических личностей и деятелей искусства — артистов и балетмейстеров Краснодарского театра балета Юрия Григоровича. Также в экспозицию вошла серия работ, на которые художника вдохновила природа Сочинского национального парка», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка «Вдоль по линии Кавказа» будет работать до 13 октября по адресу улица Красная, 15.