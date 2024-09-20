В Краснодаре пройдет выставка живописи «Вдоль по линии Кавказа»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут живописные работы художника Сергея Морозова (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 25 сентября открытие персональной выставки Сергея Морозова «Вдоль по линии Кавказа». Она приурочена к юбилею художника.

В своих работах Морозов прославляет историю казачества. В экспозиции представлено более 50 живописных произведений, среди которых «Взятие Эрзерума», «На турецкой границе», «Слава Дону, Кубани слава!», «На ярмарку», «Казак, отбивающий косу», «Галю, моя Галю…».

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«Наряду с многофигурными композициями патриотического характера, живописец создал целый ряд портретов исторических личностей и деятелей искусства — артистов и балетмейстеров Краснодарского театра балета Юрия Григоровича. Также в экспозицию вошла серия работ, на которые художника вдохновила природа Сочинского национального парка», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка «Вдоль по линии Кавказа» будет работать до 13 октября по адресу улица Красная, 15.

  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 18 сентября открылась выставка «Кубанский импрессионизм». Она посвящена 100-летию со дня рождения художника Ивана Халюткина.

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