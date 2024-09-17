Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с продюсером фильм «Чума»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Чума» © Скриншот видео с Rutube-канала «Mister Star»
    Кадр из трейлера к фильму «Чума» © Скриншот видео с Rutube-канала «Mister Star»

В Краснодаре покажут новое якутское кино «Чума» (16+)

Краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 19 сентября показ драмы «Чума».

Премьера картины состоялась на кинофестивале «Маяк». Фильм получил награду за лучшую режиссуру (Дмитрий Давыдов).

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В якутском селе живут две неполные семьи, без матерей. Ивана постоянно унижает сосед Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в родителе и начинает всё свободное время проводить с его обидчиком.

Показ состоится в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Фильм покажут на якутском языке с русскими субтитрами. После просмотра пройдет онлайн-обсуждение ленты с продюсером Анатолием Сергеевым.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 18 сентября показ французской мелодрамы «Париж , я люблю тебя». 

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