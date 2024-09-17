Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с продюсером фильм «Чума»

В якутском селе живут две неполные семьи, без матерей. Ивана постоянно унижает сосед Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в родителе и начинает всё свободное время проводить с его обидчиком.

Показ состоится в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Фильм покажут на якутском языке с русскими субтитрами. После просмотра пройдет онлайн-обсуждение ленты с продюсером Анатолием Сергеевым.