Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал больше 10 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Лунтик. Возвращение домой» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноцентр»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Лунтик. Возвращение домой» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноцентр»

Мультфильм «Лунтик: возвращение домой» возглавляет кинопрокат в Краснодарском крае

17 сентября прокатная компания «Вольга» сообщила Юга.ру, что анимационная лента «Лунтик. Возвращение домой» стала самым кассовым мультиком 2024 года. Картина вышла в прокат 29 августа и уже преодолела планку в 300 млн рублей.

Юга.ру выяснили, что с 1 сентября мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал 10 млн 544 тыс. 857 рублей. 2 тыс. 76 сеансов посетили 32 тыс. 811 зрителей. Такие данные приводит Единая аналитическая информационная система (ЕАИС).

  • © Скриншот с сайта ekinobilet.fond-kino.ru
    © Скриншот с сайта ekinobilet.fond-kino.ru

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Фильм до сих пор показывают в краснодарских кинотеатрах под названием «Напугай меня».

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Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал больше 10 млн рублей
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