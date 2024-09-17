Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал больше 10 млн рублей
Мультфильм «Лунтик: возвращение домой» возглавляет кинопрокат в Краснодарском крае
17 сентября прокатная компания «Вольга» сообщила Юга.ру, что анимационная лента «Лунтик. Возвращение домой» стала самым кассовым мультиком 2024 года. Картина вышла в прокат 29 августа и уже преодолела планку в 300 млн рублей.
Юга.ру выяснили, что с 1 сентября мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал 10 млн 544 тыс. 857 рублей. 2 тыс. 76 сеансов посетили 32 тыс. 811 зрителей. Такие данные приводит Единая аналитическая информационная система (ЕАИС).
Предыдущий рекорд по сборам в регионе принадлежит супергеройской ленте студии Marvel «Дэдпул и Росомаха». За три дня блокабастер собрал 12 млн 347 тыс. 110 рублей. 300 сеансов посетили 28 тыс. 883 зрителя.
Фильм до сих пор показывают в краснодарских кинотеатрах под названием «Напугай меня».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Легенда» с Джеки Чаном. Эти фэнтезийное приключение китайского производства.