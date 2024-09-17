Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал больше 10 млн рублей

17 сентября прокатная компания «Вольга» сообщила Юга.ру, что анимационная лента «Лунтик. Возвращение домой» стала самым кассовым мультиком 2024 года. Картина вышла в прокат 29 августа и уже преодолела планку в 300 млн рублей.

Юга.ру выяснили, что с 1 сентября мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» в Краснодарском крае заработал 10 млн 544 тыс. 857 рублей. 2 тыс. 76 сеансов посетили 32 тыс. 811 зрителей. Такие данные приводит Единая аналитическая информационная система (ЕАИС).