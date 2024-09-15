В Краснодаре состоится премьера спектакля «Привет, мам!»

«Мам, я хочу честно признаться: всё, чего мне не хватает — это крепких объятий. А когда опускаются руки — знать, что меня всё равно любят. Просто за то, что я — это я. Без пятёрок в дневнике, золотых медалей и хорошей зарплаты. Я просто хочу быть собой. Я люблю тебя, мам…», — указано в описании к спектаклю.

Показы пройдут 20 сентября в 18:00, 28 сентября в 19:00 и 29 сентября в 18:30. Театр Veritas по адресу улица Красноармейская, 64/1. Подробности можно узнать на сайте.