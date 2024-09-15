В Краснодаре состоится премьера спектакля «Привет, мам!»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта veritas-theatre.ru
    © Скриншот фото с сайта veritas-theatre.ru

В Краснодаре покажут пластический спектакль, посвященный всем мамам (12+)

Краснодарский частный театр Veritas анонсировал на 20, 28-29 сентября пластический спектакль «Привет, мам!».

Режиссерки Мария Барабаш и Катерина Симонова не раскрывают сюжет постановки. Как и исполнителей главных ролей.

Гендель против Баха:

«Мам, я хочу честно признаться: всё, чего мне не хватает — это крепких объятий. А когда опускаются руки — знать, что меня всё равно любят. Просто за то, что я — это я. Без пятёрок в дневнике, золотых медалей и хорошей зарплаты. Я просто хочу быть собой. Я люблю тебя, мам…», — указано в описании к спектаклю.

Показы пройдут 20 сентября в 18:00, 28 сентября в 19:00 и 29 сентября в 18:30. Театр Veritas по адресу улица Красноармейская, 64/1. Подробности можно узнать на сайте.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» в конце сентября покажут премьеру нового театрального сезона — спектакль «Урожай».

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Привет, мам!»
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