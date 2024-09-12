В Краснодаре покажут спектакль «Собака бывает виновна?»

«Нам сложно сказать что-либо о спектакле до того, как он случится. А когда случится, у вас внутри развернется диалог с самим собой, и он, думаем, окажется гораздо любопытнее, чем мы сейчас можем какими-то словами обозначить. Всё, что вам важно знать, уже находится внутри вас. Дать этим шестеренкам свободный ход», — рассказали организаторы.