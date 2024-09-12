В Краснодаре покажут спектакль «Собака бывает виновна?»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают оценить пластический спектакль от театра Paradise (14+)

Краснодарский театр «Шардам» анонсировал на 14 сентября пластический спектакль «Собака бывает виновна?». Это гастрольная поставка от независимого танцевального театра Paradise (Таганрог).

Краснодарский «Один театр» готовит спектакль «Урожай»:

«Нам сложно сказать что-либо о спектакле до того, как он случится. А когда случится, у вас внутри развернется диалог с самим собой, и он, думаем, окажется гораздо любопытнее, чем мы сейчас можем какими-то словами обозначить. Всё, что вам важно знать, уже находится внутри вас. Дать этим шестеренкам свободный ход», — рассказали организаторы.

После просмотра состоится разговор о вопросах и чувствах зрителей, спектакле и подходе театра Paradise к современному танцу.

Начало в 19:00. Спектакль покажут по адресу улица Коммунаров, 268Д.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет лекция «Дело мастера» о романе Булгакова.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

В Краснодаре оркестр исполнит музыку из фильмов о Гарри Поттере
В Краснодаре покажут спектакль «Собака бывает виновна?»
Инсталляция «Искусственная среда» в парке «Краснодар» и «Рука свободы» в Геленджике вошли в топ-10 популярных мест России
В Южном федеральном округе на среднюю зарплату можно купить 347 бургеров
В 2024 году «Автодор» планирует начать реализацию следующего этапа трассы Джубга — Сочи
В сентябре 2024 года Сочи и Геленджик обогнали Москву по ценам на посуточную аренду

Лента новостей

В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой
Вчера, 18:42
В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой
Экологи рассказали, что происходит
«Куда без обсуждений бывших»
10 сентября, 17:10
«Куда без обсуждений бывших»
Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»
Яркий и вкусный праздник
9 сентября, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра

Реклама на сайте