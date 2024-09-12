В Краснодаре покажут спектакль «Собака бывает виновна?»
Краснодарцев приглашают оценить пластический спектакль от театра Paradise (14+)
Краснодарский театр «Шардам» анонсировал на 14 сентября пластический спектакль «Собака бывает виновна?». Это гастрольная поставка от независимого танцевального театра Paradise (Таганрог).
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«Нам сложно сказать что-либо о спектакле до того, как он случится. А когда случится, у вас внутри развернется диалог с самим собой, и он, думаем, окажется гораздо любопытнее, чем мы сейчас можем какими-то словами обозначить. Всё, что вам важно знать, уже находится внутри вас. Дать этим шестеренкам свободный ход», — рассказали организаторы.
После просмотра состоится разговор о вопросах и чувствах зрителей, спектакле и подходе театра Paradise к современному танцу.
Начало в 19:00. Спектакль покажут по адресу улица Коммунаров, 268Д.
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