В сети появился трейлер фильма «Ученик» о молодости Дональда Трампа

Режиссёром и соавтором сценария выступил Али Аббаси («На границе миров», «Убийца «Священный паук»). Главную роль исполнил Себастиан Стэн. Также в фильме сыграли Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Борат 2»).

Драма рассказывает о молодости 45-го президента США Дональда Трампа и его пути на вершину славы. Действие фильма начинается в 1970-е годы. Трамп тогда занимается недвижимостью в Нью-Йорке и обращается за помощью к скандальному юристу Рою Кону.

Байопик выйдет в мировой прокат 11 октября 2024 года. В России фильм выпустят в кинотеатрах 24 октября.