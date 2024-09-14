В сети появился трейлер фильма «Ученик» о молодости Дональда Трампа

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ученик» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Ученик» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Студия Briacliff Entertainment представила первый трейлер драмы «Ученик». Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн (18+)

Rutube-канал «Эпизод» поделился коротким роликом фильма «Ученик».

Режиссёром и соавтором сценария выступил Али Аббаси («На границе миров», «Убийца «Священный паук»). Главную роль исполнил Себастиан Стэн. Также в фильме сыграли Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Борат 2»).

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Драма рассказывает о молодости 45-го президента США Дональда Трампа и его пути на вершину славы. Действие фильма начинается в 1970-е годы. Трамп тогда занимается недвижимостью в Нью-Йорке и обращается за помощью к скандальному юристу Рою Кону.

Байопик выйдет в мировой прокат 11 октября 2024 года. В России фильм выпустят в кинотеатрах 24 октября.

Как писали Юга.ру, студия Searchlight Pictures представила дебютный трейлер фильма «Задержи дыхание». Главную роль исполнила звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Рэтчед» Сара Полсон.

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