В сети появился трейлер фильма «Ученик» о молодости Дональда Трампа
Студия Briacliff Entertainment представила первый трейлер драмы «Ученик». Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн (18+)
Rutube-канал «Эпизод» поделился коротким роликом фильма «Ученик».
Режиссёром и соавтором сценария выступил Али Аббаси («На границе миров», «Убийца «Священный паук»). Главную роль исполнил Себастиан Стэн. Также в фильме сыграли Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Борат 2»).
Драма рассказывает о молодости 45-го президента США Дональда Трампа и его пути на вершину славы. Действие фильма начинается в 1970-е годы. Трамп тогда занимается недвижимостью в Нью-Йорке и обращается за помощью к скандальному юристу Рою Кону.
Байопик выйдет в мировой прокат 11 октября 2024 года. В России фильм выпустят в кинотеатрах 24 октября.
Как писали Юга.ру, студия Searchlight Pictures представила дебютный трейлер фильма «Задержи дыхание». Главную роль исполнила звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Рэтчед» Сара Полсон.