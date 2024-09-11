Хоррор «Задержи дыхание» получил первый трейлер. Главную роль исполнила Сара Полсон

Главную роль исполнила Сара Полсон («Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Рэтчед», «Эверест», «Стекло», «Секретное досье», «12 лет рабства»). В фильме также снимались Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») и Аннали Эшфорд («Мастера секса»).

Rutube-канал «Кино Трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Задержи дыхание». Режиссёрами и сценаристами выступили Кэрри Круз и Уильям Джойнс («Мир Дикого Запада»).

Действие ленты происходит в Оклахоме 1930-х годов. Героиня Полсон вместе с детьми оказывается в эпицентре песчаных бурь. Женщина начинает подозревать, что в её дом проникла кровожадная сущность.

Мировая премьера «Задержи дыхание» состоится на кинофестивале в Торонто 12 сентября. Стриминговый сервис Hulu выпустит хоррор 3 октября.