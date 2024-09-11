Хоррор «Задержи дыхание» получил первый трейлер. Главную роль исполнила Сара Полсон

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Задержи дыхание» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Задержи дыхание» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Студия Searchlight Pictures представила дебютный трейлер фильма «Задержи дыхание». Главную роль исполнила звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Рэтчед» Сара Полсон (18+)

Rutube-канал «Кино Трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Задержи дыхание». Режиссёрами и сценаристами выступили Кэрри Круз и Уильям Джойнс («Мир Дикого Запада»).

Главную роль исполнила Сара Полсон («Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Рэтчед», «Эверест», «Стекло», «Секретное досье», «12 лет рабства»). В фильме также снимались Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») и Аннали Эшфорд («Мастера секса»).

Читайте также:

Действие ленты происходит в Оклахоме 1930-х годов. Героиня Полсон вместе с детьми оказывается в эпицентре песчаных бурь. Женщина начинает подозревать, что в её дом проникла кровожадная сущность.

Мировая премьера «Задержи дыхание» состоится на кинофестивале в Торонто 12 сентября. Стриминговый сервис Hulu выпустит хоррор 3 октября.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала «Монстры: История братьев Менендес». В основе криминальной драмы лежат реальные события. 

Афиша Кино Кинопрокат Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают обсудить, как началась первая революция в России
Хоррор «Задержи дыхание» получил первый трейлер. Главную роль исполнила Сара Полсон
Парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой
Идентичность российской окраины. В Ростове-на-Дону открылся II сезон ежегодного фестиваля «Чистое поле»
Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года. Где будут проходить выставки?
В Краснодаре более 40% общественного транспорта оборудуют кондиционерами

Лента новостей

«Куда без обсуждений бывших»
Вчера, 17:10
«Куда без обсуждений бывших»
Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»
Яркий и вкусный праздник
9 сентября, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
9 сентября, 15:40
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Что произошло на побережье Краснодарского края на выходных

Реклама на сайте