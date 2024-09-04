Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы. В Краснодаре пройдет фестиваль «Короче, наука»
В Краснодаре 7-8 сентября состоится фестиваль, направленный на популяризацию науки (16+)
В Краснодаре анонсировали на 7-8 сентября фестиваль «Короче, наука». Цель проекта — объединить студентов научных обществ, чтобы участники смогли вдохновиться и протестировать их разработки.
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В программе:
- серия лекций от популяризаторов из разных областей наук;
- выставочная зона с научными разработками;
- серия коротких лекций в формате Ted talks;
- шнобелевская премия;
- показ научно-популярного фильма;
- мастер-классы, квиз и другие активности с научным уклоном;
- музыкальное шоу;
- научная ярмарка;
- конкурсы с призами от партнеров.
«Наша задача — показать науку под совершенно другим углом, создать интерес молодежи к научной деятельности и дать возможность стать частью научного сообщества», — рассказали организаторы.
Фестиваль «Короче, наука» пройдет в арт-резиденции «Дом книги» по адресу улица Красная, 43/1.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на 7-8 августа анонсировали фестиваль локальных брендов Bardak fest. Посетители смогут приобрести различные товары, перекусить и выпить, продегустировать различную продукцию, послушать музыку и потанцевать.