Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы. В Краснодаре пройдет фестиваль «Короче, наука»

В Краснодаре 7-8 сентября состоится фестиваль, направленный на популяризацию науки (16+)

В Краснодаре анонсировали на 7-8 сентября фестиваль «Короче, наука». Цель проекта — объединить студентов научных обществ, чтобы участники смогли вдохновиться и протестировать их разработки.

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В программе: серия лекций от популяризаторов из разных областей наук;

выставочная зона с научными разработками;

серия коротких лекций в формате Ted talks;

шнобелевская премия;

показ научно-популярного фильма;

мастер-классы, квиз и другие активности с научным уклоном;

музыкальное шоу;

научная ярмарка;

конкурсы с призами от партнеров. «Наша задача — показать науку под совершенно другим углом, создать интерес молодежи к научной деятельности и дать возможность стать частью научного сообщества», — рассказали организаторы. Фестиваль «Короче, наука» пройдет в арт-резиденции «Дом книги» по адресу улица Красная, 43/1.