Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы. В Краснодаре пройдет фестиваль «Короче, наука»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 7-8 сентября состоится фестиваль, направленный на популяризацию науки (16+)

В Краснодаре анонсировали на 7-8 сентября фестиваль «Короче, наука». Цель проекта — объединить студентов научных обществ, чтобы участники смогли вдохновиться и протестировать их разработки.

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В программе:

  • серия лекций от популяризаторов из разных областей наук;
  • выставочная зона с научными разработками;
  • серия коротких лекций в формате Ted talks;
  • шнобелевская премия;
  • показ научно-популярного фильма;
  • мастер-классы, квиз и другие активности с научным уклоном;
  • музыкальное шоу;
  • научная ярмарка;
  • конкурсы с призами от партнеров.

«Наша задача — показать науку под совершенно другим углом, создать интерес молодежи к научной деятельности и дать возможность стать частью научного сообщества», — рассказали организаторы.

Фестиваль «Короче, наука» пройдет в арт-резиденции «Дом книги» по адресу улица Красная, 43/1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на 7-8 августа анонсировали фестиваль локальных брендов Bardak fest. Посетители смогут приобрести различные товары, перекусить и выпить, продегустировать различную продукцию, послушать музыку и потанцевать.

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Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы. В Краснодаре пройдет фестиваль «Короче, наука»
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