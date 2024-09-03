Местные бренды, зоны отдыха и развлечения. В Краснодаре снова состоится Bardak fest
В Краснодаре 7-8 сентября пройдет фестиваль локальных брендов (0+)
В Краснодаре на 7-8 августа анонсировали фестиваль локальных брендов Bardak fest. Посетители смогут приобрести одежду, обувь, украшения, косметику, посуду, декор для дома и детские товары, перекусить и выпить, продегустировать различную продукцию, послушать музыку и потанцевать.
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Также будут мастер-классы по шитью, рисованию аффирмаций и фактурных картин, созданию свечей, украшений, цветочных композиций. Предусмотрена зона balance place, где специалист будет разбирать натальные карты гостей и гадать на Таро.
Семьи с детьми смогут оставить малышей в специальной зоне с няней и отправиться за покупками.
Bardak fest пройдет с 12:00 до 21:00 в арт-пространстве «Пустое место» по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 7 и 8 сентября на Даховской поляне (у хребта Уна-Коз, в 45 км южнее Майкопа) пройдет XIII фестиваль адыгейского сыра.