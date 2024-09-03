Местные бренды, зоны отдыха и развлечения. В Краснодаре снова состоится Bardak fest

В Краснодаре на 7-8 августа анонсировали фестиваль локальных брендов Bardak fest. Посетители смогут приобрести одежду, обувь, украшения, косметику, посуду, декор для дома и детские товары, перекусить и выпить, продегустировать различную продукцию, послушать музыку и потанцевать.

Также будут мастер-классы по шитью, рисованию аффирмаций и фактурных картин, созданию свечей, украшений, цветочных композиций. Предусмотрена зона balance place, где специалист будет разбирать натальные карты гостей и гадать на Таро.

Семьи с детьми смогут оставить малышей в специальной зоне с няней и отправиться за покупками.

Bardak fest пройдет с 12:00 до 21:00 в арт-пространстве «Пустое место» по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Вход свободный.