Нарциссы и эффективная поддержка. В Краснодаре пройдут психологические лекции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцам расскажут про нарциссов и как научиться эффективно поддерживать (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал серию лекций. 

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6 сентября в 19:00 начнется встреча с Екатериной Иноземцевой «Нарциссы: грандиозные и уязвимые»

Программа:

  • Действительно ли нарциссы — бесчувственные, холодные, лишенные всякой эмпатии и занятые исключительно собой люди?
  • Что служит формированию нарциссизма или нарциссических черт?
  • Чем нарциссическая акцентуация отличается от нарциссического расстройства?

8 сентября в 16:00 начнется лекция Виктора Туксина «Как эффективно поддерживать?». Участники попробуют разобраться, что действительно нужно человеку в уязвимом состоянии.

Лекции пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, краснодарский поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 8 сентября поэтический вечер в честь 50-летия уральского поэта Бориса Рыжего. 

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Нарциссы и эффективная поддержка. В Краснодаре пройдут психологические лекции
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