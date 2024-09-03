Нарциссы и эффективная поддержка. В Краснодаре пройдут психологические лекции

Краснодарцам расскажут про нарциссов и как научиться эффективно поддерживать (16+)

6 сентября в 19:00 начнется встреча с Екатериной Иноземцевой «Нарциссы: грандиозные и уязвимые» .

Программа:

Действительно ли нарциссы — бесчувственные, холодные, лишенные всякой эмпатии и занятые исключительно собой люди?

Что служит формированию нарциссизма или нарциссических черт?

Чем нарциссическая акцентуация отличается от нарциссического расстройства?

8 сентября в 16:00 начнется лекция Виктора Туксина «Как эффективно поддерживать?». Участники попробуют разобраться, что действительно нужно человеку в уязвимом состоянии.

Лекции пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.