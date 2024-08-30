В Краснодаре пройдет выставка «Кофе — мой друг»

В экспозицию вошли 17 произведений, выполненные в различных техниках — от живописи до коллажа (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 31 августа открытие групповой выставки «Кофе — мой друг». Будут представлены работы современных художников, отобранные в конкурсе.

В экспозицию вошли 17 произведений, выполненные в различных техниках — от живописи до коллажа. Зрители увидят работы Ларисы Семеновой, Марины Мангилевой, Валерии Ясинской, Веры Ждановой и других авторов.

«Выставка «Кофе мой друг» — это не только возможность насладиться искусством, но и шанс остановиться и задуматься о том, какие моменты счастья и общения мы можем извлечь даже из самых простых вещей», — рассказали организаторы.

Экспозиция будет доступна до 18 сентября в кофейне Музейного дворика по адресу улица Красная, 11.