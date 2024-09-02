В Краснодаре пройдет поэтический вечер, посвященный творчеству Бориса Рыжего

Краснодарский поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 8 сентября поэтический вечер в честь 50-летия уральского поэта Бориса Рыжего.

Перед выступлениями участников основательница образовательного проекта Vita Nuova Елена Хомунина прочитает лекцию о парадоксах в жизни и творчестве автора.

«Обсудим особый поэтический мир знаменитого поэта и разберемся, действительно ли его можно считать последним классиком», — рассказали организаторы.

Литературный вечер начнется в 19:00 по адресу улица Рашпилевская, 75 (сэндвич-бар и сидрерия «Райка»). Стоимость участия 300 рублей. Встреча будет благотворительной, все собранные деньги направят на помощь книжному магазину «Чарли», помещение которого сгорело.