В Краснодаре пройдет поэтический вечер, посвященный творчеству Бориса Рыжего
Краснодарцы обсудят особый поэтический мир уральского поэта Рыжего (12+)
Краснодарский поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 8 сентября поэтический вечер в честь 50-летия уральского поэта Бориса Рыжего.
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«Обсудим особый поэтический мир знаменитого поэта и разберемся, действительно ли его можно считать последним классиком», — рассказали организаторы.
Литературный вечер начнется в 19:00 по адресу улица Рашпилевская, 75 (сэндвич-бар и сидрерия «Райка»). Стоимость участия 300 рублей. Встреча будет благотворительной, все собранные деньги направят на помощь книжному магазину «Чарли», помещение которого сгорело.
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