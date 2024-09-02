В Краснодаре пройдет поэтический вечер, посвященный творчеству Бориса Рыжего

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com

Краснодарцы обсудят особый поэтический мир уральского поэта Рыжего (12+)

Краснодарский поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 8 сентября поэтический вечер в честь 50-летия уральского поэта Бориса Рыжего. 

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Перед выступлениями участников основательница образовательного проекта Vita Nuova Елена Хомунина прочитает лекцию о парадоксах в жизни и творчестве автора.

«Обсудим особый поэтический мир знаменитого поэта и разберемся, действительно ли его можно считать последним классиком», — рассказали организаторы.

Литературный вечер начнется в 19:00 по адресу улица Рашпилевская, 75 (сэндвич-бар и сидрерия «Райка»). Стоимость участия 300 рублей. Встреча будет благотворительной, все собранные деньги направят на помощь книжному магазину «Чарли», помещение которого сгорело.

Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 13 сентября показ документального фильма «Крест». Лента выйдет на экраны за две недели до всероссийского старта.

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В Краснодаре пройдет поэтический вечер, посвященный творчеству Бориса Рыжего
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