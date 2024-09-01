Во время матча «Черноморца» на полчаса отключилось освещение

Краснодарский край

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  • Погасшая мачта освещения на матче «Черноморец» – «Родина» 1 сентября 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «МЕЛБЕТ Первая лига», t.me/fnleagueofficial
    Погасшая мачта освещения на матче «Черноморец» – «Родина» 1 сентября 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «МЕЛБЕТ Первая лига», t.me/fnleagueofficial

Матч Первой лиги «Черноморец» – «Родина» пришлось прервать на 32 минуты из-за проблем с освещением стадиона

В самом начале второго тайма футбольного матча, в котором новороссийский «Черноморец» 1 сентября принимал московскую «Родину», внезапно отключилось электричество. Свет погас везде, кроме ВИП-ложи.

К этому моменту счет был 1:1 — в первом тайме команды в течение минуты обменялись автоголами (сначала в свои ворота забил игрок новороссийцев Виталий Стежко и тут же ему симметрично ответил Мича Крижан).

Несмотря на то, что было еще относительно светло, судья матча запретил продолжать игру до тех пор, пока осветительные мачты не включатся обратно. Поломку устранили через 32 минуты.

После этого команды еще раз обменялись голами — на этот раз «классическими», в чужие ворота: Александр Юшин на 62-й минуте вывел «Родину» вперед, но Анри Чичинадзе очень быстро сравнял.

Эта ничья позволила «Черноморцу» сравняться по очкам с «Камазом» и «Аланией» на 12-14 местах Первой лиги.

Ранее на этой неделе в Краснодаре в один из дней произошло сразу четыре аварии на различных сетях ЖКХ, а Новороссийск подвергся нашествию летучих мышей.

Аварии ЖКХ Новороссийск Спорт ФК «Черноморец» Футбол Энергетика

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Во время матча «Черноморца» на полчаса отключилось освещение
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