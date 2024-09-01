Во время матча «Черноморца» на полчаса отключилось освещение

В самом начале второго тайма футбольного матча, в котором новороссийский «Черноморец» 1 сентября принимал московскую «Родину», внезапно отключилось электричество. Свет погас везде, кроме ВИП-ложи.

К этому моменту счет был 1:1 — в первом тайме команды в течение минуты обменялись автоголами (сначала в свои ворота забил игрок новороссийцев Виталий Стежко и тут же ему симметрично ответил Мича Крижан).

Несмотря на то, что было еще относительно светло, судья матча запретил продолжать игру до тех пор, пока осветительные мачты не включатся обратно. Поломку устранили через 32 минуты.

После этого команды еще раз обменялись голами — на этот раз «классическими», в чужие ворота: Александр Юшин на 62-й минуте вывел «Родину» вперед, но Анри Чичинадзе очень быстро сравнял.

Эта ничья позволила «Черноморцу» сравняться по очкам с «Камазом» и «Аланией» на 12-14 местах Первой лиги.