Сразу четыре аварии за день. Тысячи людей остались без холодной воды и света в Краснодаре

В Краснодаре жители более 40 улиц остались без света, а в 12 многоэтажках отключили холодную воду

28 августа ЕДДС Краснодара сообщила, что в Фестивальном микрорайоне произошла авария на трубопроводе. Холодную воду отключили жителям 12 многоэтажек на улице Яна Полуяна, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Сколько времени уйдет на устранение аварии — не уточняется.

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Также произошло три энергоаварии в Прикубанском и Западном округах. Без света остались улицы: Красных Партизан, Западный обход, 1-е отделение и 2-е отделение, 1-я Гвардейская, Крылатская, Алуштинская, Буковая, Бульварная, Есаульская, Плотниченко, Российская, Седина, Сумская, Фелицына, Янтарная, Балетная, Балканская, Белозерная, Бульварная, Геологическая, Есенина, Палаточная, Пригородная, Российская, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Островная, Ясная, Гришина, Омская, Раздольная, Рощинская, Ростовское шоссе, Силантьева, Книжная, Ягодина, Арбатская, Грабина и другие. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефону: 8 (861) 255-45-66.