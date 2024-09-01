В Краснодаре выступит группа «Мураками»

Рок-группа «Мураками» выступит 15 сентября на сцене краснодарской «Кроп Арены» (Путевая ул., 5/1). Начало концерта в 19:00, стоимость билетов начинается от 1500 рублей.

«Мураками» — казанская рок-группа, многие песни которой часто ставят на «Нашем радио». Вокалистка Диляра Вагапова неоднократно участвовала в певческих шоу на центральных телеканалах. Жанр музыки коллектива можно определить, как «альтернативный поп-рок», а их наиболее свежий альбом — «В песнях навсегда» — спродюсировал Лев Трофимов, ранее сотрудничавший с Димой Биланом и Тимати.

В Краснодар «Мураками» приедет в рамках турне, посвященного 20-летию творческой деятельности. Юга разыгрывают два билета на этот концерт. Переходите в наш телеграм-канал по этой ссылке, жмите кнопку «Участвую» — и ждите 6 сентября, когда жребий определит победителя.