Режиссер «Холопа» снимет ремейк советской сказки «Королевство кривых зеркал» за 1 млрд рублей

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Режиссер Клим Шипенко снимет новое прочтение известной сказки (12+)

28 августа ТАСС сообщило, что режиссер Клим Шипенко («Холоп») собирается снять сказку «Королевство кривых зеркал» по одноименному произведению Виталия Губарева.

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Картина будет не ремейком в полном смысле слова, а новым прочтением сказки. При создании будут использованы современные технологии кинопроизводства.

«Мы действительно хотим её по-новому прочитать, экранизировать, обновить. Это первый раз, когда я погружаюсь в жанр детского семейного кино. Хочу сказать, что это сложный жанр, потому что приходится думать, как работать одновременно с несколькими поколениями», — рассказал Шипенко.

Начальный бюджет ленты составляет 1 млрд рублей. Производство полнометражной картины начнется зимой 2025 года. Шипенко рассчитывает, что зрители смогут увидеть его новый фильм осенью 2026-го.

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