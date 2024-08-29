Режиссер «Холопа» снимет ремейк советской сказки «Королевство кривых зеркал» за 1 млрд рублей

Картина будет не ремейком в полном смысле слова, а новым прочтением сказки. При создании будут использованы современные технологии кинопроизводства.

«Мы действительно хотим её по-новому прочитать, экранизировать, обновить. Это первый раз, когда я погружаюсь в жанр детского семейного кино. Хочу сказать, что это сложный жанр, потому что приходится думать, как работать одновременно с несколькими поколениями», — рассказал Шипенко.

Начальный бюджет ленты составляет 1 млрд рублей. Производство полнометражной картины начнется зимой 2025 года. Шипенко рассчитывает, что зрители смогут увидеть его новый фильм осенью 2026-го.