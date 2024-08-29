В Краснодаре состоится поэтический вечер «3+2»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Краснодаре на разных поэтических языках поговорят о семейных ценностях и отношениях (12+)

Галерея «Особнякъ» анонсировала на 14 сентября поэтический вечер «3+2». Вера Пчелинцева и Саша Бур поговорят о семейных ценностях и отношениях.

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Вера Пчелинцева — писательница, поэтесса и исполнительница собственных песен. Родилась на Дальнем Востоке, вела активную творческую жизнь в Москве, сегодня ищет вдохновение в Краснодаре.

Саша Бур — художница и поэтесса. Воспринимает информацию и обличает ее в словесно-поэтическую или изобразительную форму. Выступала на площадках Еревана, а недавно вернулась в Краснодар.

Начало поэтического вечера в 17:00. Мероприятие пройдет по адресу улица Фрунзе, 37. Вход свободный.

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