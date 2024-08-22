В Краснодаре в кино покажут фильм «Чужой: Ромул», но под другим названием

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Чужой: Ромул» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномакс»
    Кадр из трейлера к фильму «Чужой: Ромул» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномакс»

24 августа в российский прокат выходит хоррор «Чужой: Ромул». События напрямую не связаны с другими частями франшизы (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 24 июля выход на экраны фильма ужасов «Чужой: Ромул». Ленту будут показывать под названием «Танго темной лошадки».

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События ленты происходят между первой и второй частями франшизы, созданной Ридли Скоттом, однако напрямую с ними не связаны. Хоррор расскажет о группе молодых колонистов, которые сталкиваются с ксеноморфами во время зачистки заброшенной космической станции.

Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Феде Альварес («Тревожный звонок», «Не дыши»). 

Как писали Юга.ру, Краснодар 24 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Учреждения культуры подготовят бесплатные кинопоказы, выставки и лекции.

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