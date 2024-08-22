В Краснодаре в кино покажут фильм «Чужой: Ромул», но под другим названием

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 24 июля выход на экраны фильма ужасов «Чужой: Ромул». Ленту будут показывать под названием «Танго темной лошадки».

События ленты происходят между первой и второй частями франшизы, созданной Ридли Скоттом, однако напрямую с ними не связаны. Хоррор расскажет о группе молодых колонистов, которые сталкиваются с ксеноморфами во время зачистки заброшенной космической станции.

Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Феде Альварес («Тревожный звонок», «Не дыши»).