«Готовь сани летом»: туристы начали бронировать отели ЮФО и СКФО на Новый год еще в июне

В 2024 году ранние бронирования новогодних туров в Кавминводы и Краснодарский край выросли на 28% по сравнению с прошлым годом

28 августа пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила, что в 2024 году туристы начали бронировать новогодние туры на курорты ЮФО и СКФО еще в июне-июле. Год назад продажи стартовали в августе. «Горнолыжка начала активно продаваться еще с начала июля. Заранее берут не только проживание, но и ски-пассы», — рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, наиболее востребованными курортами являются Архыз, Домбай, Красная Поляна. Сейчас росту спроса способствуют низкие цены. К новогодним праздникам цены с 50 тыс. рублей вырастут до 70-80 тыс. рублей.



Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах заявила, что ранние бронирования на Новый год в 2024 году выросли на 28% по сравнению с прошлым. Наиболее популярными направлениями у россиян стали Кавминводы (40% бронирований от общего объема новогодних заездов), Краснодарский край (31%), Абхазия (9%), Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область (по 3%). «Акций раннего бронирований на зиму по этим направлениям на сегодня нет. По санаториям сезонное снижение цен — в пределах 10% от стоимости осенних туров. В горнолыжных отелях, где активно используется динамическое ценообразование, сейчас можно забронировать проживание по минимальной цене», — отметила Оксана Булах.